Seminário enfoca benzeduras como forma natural e alternativa de curar

O VI Seminário de Benzedeiras e Benzedores de Alegrete, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Secretaria da Saúde, juntamente com a Associação de Usuários, Familiares e Militantes da Saúde Mental de Alegrete (AUFAMISMA) ocorreu no dia 17 de dezembro, No CTG Farroupilha.

A iniciativa teve o intuito de integrar as pessoas e debater sobre a utilização de recursos terapêuticos para a prevenção de doenças e para a recuperação da saúde. Também foi dado ênfase no desenvolvimento do vínculo terapêutico para a integração do ser humano com o meio ambiente e sociedade.

Pela manhã uma variada programação e a benzeção usando ervas e outras

A Jornalista e terapeuta Izadora Liscano falou sobre a importância de equilibrar a energia, porque somos o reflexo de nossos pensamentos. Ela falou sobre respiração como forma de ajudar o equilíbrio.

Seminário de Benzedeiras

Recomendou que temos que tomar muita água, comer alimentos que venham da terra com energia do sol e da chuva, dormir bem e tomar sol , principalmente o da manhã, porque se converte em vitamina D que ajuda a imunidade.

A Secretária da Saúde, Haracelli Fontoura disse que contamos em reza o amor que abençoa a alma, sendo as benzeduras uma forma natural de ajudar na cura do corpo e da alma. Disse que existe projetos de incluir as benzeduras nas Unidades básicas de saúde.