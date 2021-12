Empresário alegretense é destaque da cadeia arrozeira e recebe Troféu Solução 2021

O Grupo Pilecco Nobre Alimentos foi homenageado através de seu Presidente Onélio Pilecco com o “Troféu Solução”, distinção concedida pela Farsul como forma de reconhecimento ao trabalho e ações de pessoas que se destacaram na defesa do setor arrozeiro.

Homenageados do Troféu Solução 2021

O Evento ocorreu na sede da Farsul no último dia 15 de dezembro e contou com a presença de diversas autoridades como o Presidente do Sistema Farsul Gedeão Pereira, a Secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural Silvana Covatti, o Presidente da Federarroz Alexandre Velho, entre outros. Na oportunidade foram agraciados também o Professor Doutor do Esalq/Cepea, Lucílio Rogério Aparecido Alves, o Superintendente dos Portos RS, Paulo Fernando Curi Estima, e o diretor Comercial do Irga, João Batista Camargo Gomes.

O evento foi organizado pela Comissão do Arroz da Farsul, cujo Coordenador Francisco Schardong destacou que a ocasião também serviria para comemorar os 25 anos da Comissão.

Evento foi realizado na sede da Farsul

Com relação ao Grupo Pilecco Nobre, o Coordenador Schardong, destacou a importância dos projetos desenvolvidos pelas empresas que compõem o Grupo, pois contemplam todos os elos da cadeia produtiva do arroz, agregando valor aqueles que integram seu arranjo produtivo e ao setor como um todo, e permitindo através do investimento constante em novas tecnologias evoluir do conceito de engenho de arroz tradicional para uma indústria de transformação com o intuito de desenvolver e produzir produtos oriundos do arroz com maior valor agregado.

Destacou também o reconhecimento que o Grupo Pilecco Nobre obteve este ano ao ser escolhido pelo Banco do Brasil como Case de sucesso para representar o Brasil no segmento do agronegócio durante a COP26 na Escócia.

Em seu pronunciamento o Presidente Onélio Pilecco destacou a importância do conhecimento, a humildade e o trabalho, bem como, o papel da família, relembrando o início de tudo através da visão e persistência de seu pai Bonfilho Pilecco, convicto que ninguém cresce ou prospera sozinho e que moldou sua carreira pela busca constante em aperfeiçoar-se, na compreensão que o sucesso não é um fim em si mesmo, mas uma consequência de que através do trabalho e das oportunidades propiciadas por nossas ações, é possível contribuir para o crescimento de cada um e consequentemente da sociedade como um todo.

