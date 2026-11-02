Seminário LEEI reúne educadores para discutir leitura e literatura na infância em Alegrete

A leitura, a literatura e as brincadeiras na infância estiveram em pauta durante o Seminário LEEI, realizado na última quinta-feira (29), no salão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), em Alegrete. Com o tema “Infâncias que leem o mundo: brincadeiras, oralidade e literatura”, o encontro reuniu atividades culturais, palestras e apresentações de experiências desenvolvidas na educação infantil do município.

A programação iniciou pela manhã, com a abertura oficial e um momento cultural conduzido pela turma 301 do Curso Normal, que apresentou o Hino Rio-Grandense em Libras e a música “Mercedita”.

Na sequência, a professora doutora Viviane Ache Cancian conduziu a atividade “Infâncias que leem o mundo: brincadeiras, oralidade e literatura”, abordando a importância dessas experiências no desenvolvimento das crianças e na construção de suas relações com a linguagem e o conhecimento.

Durante a tarde, o seminário contou com um novo momento cultural e o painel “Entre livros, infâncias e descobertas”, que reuniu relatos de experiências do programa LEEI nas turmas de Alegrete.

Os participantes também puderam visitar a mostra de trabalhos “Uma rede de experiências que lê, brinca e transforma”, que apresentou a trajetória do LEEI no município e as práticas desenvolvidas a partir da proposta.

O encontro destacou a importância de valorizar diferentes formas de aprendizagem na infância, reconhecendo a leitura, a oralidade, a literatura e o brincar como elementos que contribuem para o desenvolvimento das crianças.

A iniciativa também possibilitou a troca de experiências entre educadores e a divulgação de práticas pedagógicas desenvolvidas em Alegrete, reforçando o papel da educação na formação de leitores desde os primeiros anos de vida.