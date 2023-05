Seminário Sesc EJA de Educação abordará desenvolvimento pessoal e profissional

O Sesc Alegrete promove, nos dias 23 e 24 de maio, a segunda edição do Seminário Sesc EJA de Educação. O evento é voltado a estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Fundamental e Médio do Município e objetiva explorar o potencial dos estudantes, ao propagar ideias e oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional.

Com abordagem de diferentes aspectos do empreendedorismo, os encontros ocorrem no turno da noite, a partir das 19h, no Centro Cultural (Praça Oswaldo Aranha, 100). Eles terão a presença de convidados especializados em temas como comunicação e marketing, mídias sociais, MEI, dentre outros tópicos. A programação completa pode ser conferida abaixo e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (55) 3422-2129 ou através do WhatsApp (55) 99162-7383.

II Seminário Sesc EJA de Educação – Sesc Alegrete

Público-alvo: estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Fundamental e Médio do Município

Data: 23/05 e 24/05 (terça e quarta-feira)

Horário: A partir das 19h

Local: Centro Cultural (Praça Oswaldo Aranha, 100)

Informações: Pelo telefone (55) 3422-2129 ou através do WhatsApp (55) 99162-7383

Programação:

23/05 – 19h – palestra “Empreendedorismo: um movimento de dentro para fora”, com a estilista Mariana Rosa e o publicitário Paulo Ceratti

23/05 – 20h15 – apresentação do case da Canto Queijaria

23/05 – 21h – palestra “Benefícios da formalização como MEI”, com o fiscal sanitário e pós graduado em Direito Público e em Gestão e Governança, Paulo Vargas Filho

24/05 – 19h15 – palestra “Comunicação e mídias sociais”, com a publicitária Janiélli Camargo Palharini

24/05 – 20h30 – palestra “Qual o caminho para prosperar todos os dias?”, com a psicóloga e idealizadora do Método de Coachterapia Sistêmica, Renata Reston