Senac Alegrete inscreve para oficina de tendimento e vendas em Farmácias e Drogarias 

Atrelado a este conceito moderno de prestação de serviços, torna-se fundamental contar com profissionais qualificados para um trabalho de excelência. Ciente disso, o Senac Alegrete está com inscrições abertas para a oficina de Atendimento e Vendas em Farmácias e Drogarias em 2022. As atividades iniciam no dia 24 de janeiro e serão realizadas nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h.

A formação, com carga horária de 60 horas, apresenta ao aluno conhecimentos necessários para o exercício eficaz da profissão de atendente de farmácia e drogaria no que diz respeito à organização, técnicas de vendas, serviços farmacêuticos e biossegurança. Para ajudar quem deseja iniciar uma capacitação no ano que vem, o Senac Alegrete oferece desconto de 15% no valor do curso, válido apenas para pagamento à vista.

Para ajudar aqueles que querem construir seus sonhos e precisam de uma forcinha para mudar de vida, o Senac Alegrete está com a campanha Restart, que oferece descontos de 15% a 30% em matrículas para 2022. Ao antecipar a matrícula, o cupom de desconto poderá ser aplicado nos cursos de formação e aperfeiçoamento, técnicos, graduação, pós-graduação e Idiomas. O desconto não se aplica para o Ensino Médio e cursos Técnicos EAD. Além disso, todas as pessoas que adquirirem um curso antecipado terão acesso exclusivo a quatro capacitações para iniciar a sua trajetória profissional: Inteligência Emocional, Agilidade e Gentileza, Gestão do Tempo e Condução de Reuniões Eficazes. A campanha é válida por tempo limitado.

Os interessados devem se inscrever pelo site www.senacrs.com.br/alegrete ou entrar em contato pelo telefone (55) 3422-1069 ou Whatsapp (55) 99230-7253. O Senac Alegrete está localizado na General Vitorino, 399, no bairro Centro.