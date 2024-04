Advogado Paulo Bandeira é o pré-candidato do Republicanos para a Prefeitura de Alegrete

O Presidente Jaime Duarte observou que Paulo Bandeira é uma das principais lideranças do Partido, com grande atuação na comunidade alegretense. Ele assinala que o Republicanos vem se fortalecendo e deve chegar ao pleito eleitoral com uma excelente nominata de candidatos ao Legislativo, mas que Paulo Bandeira irá fortalecer a caminhada, especialmente por sua grande experiência e exemplo como cidadão, profissional, pai de família, preocupado com o Alegrete.

Paulo Bandeira agradeceu ao Presidente e destacou que é apenas mais um filiado que acredita no Ideal Republicano, dizendo aceitar o desafio proposto. Para ele, o lançamento tem também o objetivo de demonstrar a força de um partido que vem crescendo dia a dia no município e em todo o Brasil. “O Republicanos possui uma marca histórica em nosso País. Daqui de Alegrete saíram grandes lideranças que atuaram desde o início da formação da República Brasileira. Uma delas é Demétrio Ribeiro, um dos artífices da Proclamação da República, e Oswaldo Aranha, o maior estadista da história do País, e isso nos inspira”, frisou. Ele destaca que lideranças como o Senador Hamilton Mourão foram quem inspirou seu ingresso no Partido. “Quando fui convidado pelos líderes locais do Republicanos, não pensei duas vezes. Desde então venho acompanhando o belíssimo trabalho dos integrantes da sigla”, disse. Doutor Paulo também destacou a qualidade de lideranças como as deputadas Eliana e Franciane Bayer e o atual Secretário de Habitação do Estado, Carlos Gomes, como belos exemplos. Ele também observou ser amigo e ter trabalhado ao lado de Gustavo Vitorino, na Pampa de Porto Alegre, bem como destaca o belo trabalho do Tenente Coronel Zucco, que cita como referenciais do Partido no Estado e no País.

Paulo Bandeira é Advogado há mais de 15 anos, mas começou sua vida como jogador de futebol do Flamenguinho de Alegrete, no final da década de 1970. Depois ingressou na base do Grêmio, de lá para o Juventude, Novo Hamburgo, Santa Cruz, quando decidiu que não seguiria carreira. Em 1985, o Cruzeiro de Santiago veio buscá-lo e lá jogou profissionalmente por cinco anos. Ainda na década de 1980, Paulo Bandeira ingressou no Rádio, atuou como Repórter do Jornal A Razão de Santa Maria, correspondente da Rádio Guaíba e Correio do Povo no início da década de 1990, vindo nos anos 2000 a ingressar na advocacia. Mesmo assim, atuou em rádios da Serra gaúcha, do Oeste Catarinense, ingressou por concurso na TVE, teve atuação na Rede Pampa e instalou-se com advocacia na capital do Estado, transferindo-se de volta à sua Terra Natal em 2016, após o falecimento de seu Pai, Bento Jurandir Bandeira.

Paulo Bandeira é filho da saudosa professora Eni Vaucher Bandeira, tem escritório de advocacia no centro de Alegrete, na Rua Nossa Senhora do Carmo, próximo à Praça Getúlio Vargas, e é integrante do Rotary Club Internacional Norte Centro de Alegrete, além de atuar em outras atividades sociais da cidade. Foi Procurador do Centro Empresarial de Alegrete na gestão de Francisco Pedroso e é comentarista de rádio junto à Rádio Minuano FM.

Perguntado sobre o que pensa em relação ao processo eleitoral deste ano, entende o Republicanos não ser um Partido de Situação, nem oposição, mas de POSIÇÃO (grifou). Destaca que o Vereador Jaime Duarte vem desenvolvendo um brilhante trabalho voltado ao bem de Alegrete, sempre apoiando as boas iniciativas e conta com um ótimo relacionamento junto a atual administração. “Nosso Partido é do bem, preza princípios conservadores como a Família, a Fé em Deus, a liberdade de expressão, o direito de propriedade, o civismo e o Patriotismo e quando é bom para a cidade, é bom para o Partido.”

Em relação a possíveis coligações, observou que tais fatores estão nas mãos da Executiva do Partido e que foi lançado como pré-candidato ao Executivo, mas que o mais importante é ter posição e estar aberto ao plano para o futuro do Município. “Reconhecemos que essa eleição deverá ser bastante polarizada, sendo que dentro de nossos princípios, há uma clara intenção de dialogar com todos, na busca de um projeto que contemple as reais necessidades do Município”.

Salientou que o fato de ter sido lançado pelo Partido não o faz candidato. “Ainda há muita água para passar sob a ponte do diálogo. O Partido precisava sinalizar seu objetivo de protagonismo no processo eleitoral e o fez, sem que isso represente uma definição antecipada”. E complementou: “Não podemos fechar os olhos para a realidade e tampouco esquecer que nosso ideal maior é o desenvolvimento de nosso Município, aproveitando o que há de positivo, de modo a buscar o incremento em favor dos mais necessitados por meio de um planejamento que contemple oportunidades”.

Segundo o Presidente do Republicanos, Jaime Duarte, não se descarta a possibilidade de uma candidatura pura do Partido para o Executivo. “Contamos com valiosas lideranças, como nosso Vice-Presidente Everton Ricardo Biehl Sott e nossa Executiva mantém diálogo com outros partidos identificados com nossos ideais”, destacou. Entende que o Partido trabalha no preparo de uma campanha simples, porém séria e bem estruturada, oportunizando um amplo e profundo debate em torno do crescimento e desenvolvimento do Município.