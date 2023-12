Ser Alegrete conquista Copa Evandro Farias em Caxias do Sul

A decisão de competir na Copa Fair Play foi muito discutida, principalmente devido ao fato de que o início coincidiu com a recente morte de Evandro. Nesse período, todos os integrantes, tanto veteranos quanto livres, ainda estavam desolados pela trágica perda.

A categoria livre, assumiu o compromisso em defender o escudo do Ser Alegrete na competição, após a organização decidir mudar o nome e fazer todo campeonato em honra e memória do alegretense. “Tínhamos certeza que se o Evandro (mais conhecido como Zezé) estivesse entre nós, ele seria o maior incentivador para as duas categorias disputar a competição serrana, como aconteceu no primeiro semestre deste ano”, ressalta Gustavo Bueno, treinador da categoria livre e um dos fundadores na agremiação da Serra Gaúcha.

“Sabemos o quanto é difícil manter um time no futebol amador, mas com o apoio da direção da categoria livre (Juliana, Larissa, Matheus e Mariele) e do esforço de todo grupo de atletas, essa taça tinha que ser nossa” ressalta Nivado Saldanha, auxiliar técnico.

Tudo na Copa foi pensado com carinho, as medalha do Craque da Partida, as medalhas de 1º e 2º lugares nas categorias Ouro e Prata e os troféus, estampavam a imagem e o nome do nosso grande atleta que foi Evandro, ressalta Mariele Saldanha, dirigente da categoria.

A final

O jogo começou disputado, mas logo aos primeiros minutos o placar foi aberto Foguinho, logo a seguir Grilo amplia e na sequência Patrique com belo gol de falta. Tudo parecia tranquilo, quando a brava equipe do Santa Rosa marcou seu primeiro gol e na sequência o 2º gol veio. Veio o segundo tempo e alterações foram realizadas entrando em campo Cafu que no seu primeiro lance com a bola acerta em cheio, abrindo novamente a diferença no placar e garantindo a conquista.

“Com muito carinho nesta Copa que homenageia a memória do Evandro, entregamos as medalhas e trofeús para os atletas (Ouro e Prata) nas premiações, mas coroar nosso Time do coração, entre amigos, foi nossa maior alegria.” destaca Rosiele Farias, viúva de Evandro. “Essa competição foi diferente, e saber que a memória dele e tudo que ele representou no futebol amador de Caxias ficará pra sempre na nossa história, foi uma das missões dele sendo cumprida, destaca Rosiele.

Importante ressaltar que essa conquista foi garantida com o sempre apoio a nossa amada torcida, que desde os amistosos está sempre junto, a gente entra em campo com os jogadores, literalmente, destaca Larissa Rhodes, coordenadora da Torcida do Time.

Em dois anos de fundação, a Ser Alegrete (veterano e livre) já disputou 6 finais no futebol amador, conquistando 5 títulos.

Fotos: reprodução