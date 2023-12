Teatro de Surdos de Alegrete é aprovado e classificado na Lei Paulo Gustavo

Share on Email

Atualmente ele reside em Alegrete, onde chegou em 2017. O professor trouxe consigo a paixão pela arte e vem desenvolvendo um trabalho elogiável com surdos no município.

Em fiel parceria com a empresa alegretense Inclusive, que abraçou o Grupo e está dando total apoio para que se desenvolvam, cresçam e se profissionalizem, conforme o desejo do professor Petrônio e seus artistas surdos.

“O grupo está conquistando espaços e sendo reconhecido, destaca a professora e intérprete de Libras Josie do Santos Pillar. Atualmente, eles estão participando de uma pesquisa de TCC da acadêmica Emanuele Oliveira do curso de Pedagogia da Uergs, o que dará maior visibilidade sobre a cultura e arte surda no meio acadêmico.

Entre os eventos que a trupe já consolidou com essa nova parceria, destaque para o Superação realizado na AABB, apresentação na 7ª Feira do Livro de Manoel Viana, evento “Somos a Inclusão” apresentado no Centro Cultural; Festa de final de ano da empresa Sotrin.

Nesta quinta-feira (21), o grupo participa do Natal Iluminado, onde acontece a chegada do Papai Noel da Prefeitura. O projeto Teatro de Surdos está se fortalecendo cada vez mais, recentemente foi Classificado e obteve a aprovação no edital n°108/2023 referente a Lei Complementar n°195/2022 – Lei Paulo Gustavo. O grupo foi aprovado em primeiro lugar na Modalidade II – Fomento Projetos Culturais, Categoria 4. Teatro, dança, artes circenses e música.

O edital dispõe de recursos repassados pelo Governo Federal e destina-se à seleção de projetos com propostas de obras audiovisuais independentes, de projetos culturais na modalidade de multilinguagens e na premiação de trajetórias culturais, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município.

Em Alegrete, o Grupo tem o apoio da Malharia da Terra que presenteou os mesmos com o figurino da turma do Chaves, Multisugestões, AABB, Sesc e Inclusive Alegrete Quem quiser obter mais informações devem entrar em contato pelo Instagram @inclusivealegrete