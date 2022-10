Ser Alegrete de Caxias do Sul parabeniza o município pelos seus 191 anos

Share on Email

A diretoria da Ser Alegrete, equipe formada por alegretenses que deixaram a terra natal em busca de uma vida melhor, está parabenizando o município pelos seus 191 anos.

Uma mensagem na redação dava conta que “Moramos em Caxias do Sul, nosso time Ser Alegrete queria parabenizar essa nossa cidade Alegrete também chamada carinhosamente de Baita Chão. Dizer que sentimos saudades desse chão onde nos criamos e crescemos. Um orgulho imensurável. Então hoje completa 191 anos. E nós do time Ser Alegrete queremos parabenizar. Muito obrigado Alegrete”.

A reportagem tão logo recebeu a mensagem, entrou em contato com a diretoria do clube que confirmou os votos e destacou a saudade do “Baita Chão”, como fizeram menção de chamar o município de origem.

Atualmente estima-se que cerca de 10 mil alegretenses estejam residindo na cidade serrana. E a Ser Alegrete nasceu justamente desse alegretenses que hoje trabalham em Caxias do Sul e se uniram para formar um time de futebol.

“Temos muito orgulho de representar essa cidade. Parabéns Alegrete por sua história linda de garra e de guerras como a terceira capital Farroupilha. Cidade de gente valente, aguerrida e forte. Não poderia deixar passar em branco essa cidade onde temos orgulho de ter nascido. Parabéns pelos seus 191 anos”, comentou o dirigente Marlon de Lima Nunes por telefone.

Para a presidente da Ser Alegrete Rosiele Alves Farias, é motivo de orgulho ser alegretense e poder representar a cidade na Serra Gaúcha. Ela conta que a Ser Alegrete já se consolida como uma das principais equipes do futebol amador caxiense, atuante nas competições, inclusive conquistando taças. “A turma já se prepara para uma excursão ainda este ano até Alegrete para um jogo amistoso contra a seleção do município”, confirma a presidente.

Fotos: reprodução