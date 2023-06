Grupo Superação brilha na Copa Inspa em Santa Cruz do Sul

A I Copa Inspa de Patinação Artística foi realizada na cidade de Santa Cruz do Sul, nos dias 3 e 4 de junho, no Ginásio Poliesportivo e contou com 18 clubes de várias cidades do Rio Grande do Sul. Organizada pelo Insignia Patinação Artística, o evento teve como objetivo proporcionar para os participantes um final de semana de muita aprendizagem no ambiente esportivo, estimulando novas vivencias e amizades.

Dividido em diversas categorias, a Copa Inspa contou com o Grupo Superação de Patinação Artística que mais uma vez representou brilhantemente a cidade de Alegrete. No primeiro dia de competição em Santa Cruz do Sul, a atleta Bianca Souza da Silva disputou na categoria Livre Principiantes Infantil, e arrematou o título de grande campeã. Outro bom desempenho foi da patinadora Manuella Botoni Bilhalva, que na categoria Livre Estreantes Mini, garantiu o pódio ficando em 5° Lugar.

No encerramento da Copa Insta, Alegrete deu mais um show. Destaque para Luana Alves Aquino, bronze na categoria Livre Iniciantes Júnior e um triunfante ouro com Raíssa Rodrigues, campeã na categoria Livre Iniciantes Sênior.

Para a professora Fernanda Carvalho do Grupo Superação a avaliação do desempenho das patinadores é extremamente positivo. “Excelente. Foi melhor que as expectativas”, destaca a profissional. A professora que teve duas alunas no lugar mais alto do pódio, reitera que Luana fez a melhor nota técnica, tendo algumas deduções nos quesitos figurino que a deixou em 3° Lugar. Já Raíssa se destacou em sua modalidade, a qual vem buscando esse resultado a mais de um ano.

“Somente alegrias, principalmente após ficar sem treinos por 4 meses por falta de quadra. Treinamos para este campeonato menos de dois meses. Estou radiante, orgulhosa das atletas, que deram seu melhor e arrasaram”, frisou Fernanda.

