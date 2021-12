Será o fim das aglomerações e da barulheira nas madrugadas?

A irresponsabilidade de algumas pessoas acaba prejudicando uma cidade inteira.

Somos cobrados diariamente e estamos sempre dialogando, buscando soluções, fiscalizando, mas sem a conscientização de todos, fica difícil.

Após diversas reuniões entre a Prefeitura de Alegrete, Ministério Público e Brigada Militar, foram decididas medidas para tentar evitar aglomerações, som alto e brigas no entorno do Parque Rui Ramos, também conhecido como Praça dos Patinhos.A Brigada Militar deu a sugestão da pintura e proibição de estacionamento no local, pois tem recebido muitas denúncias de perturbação do sossego.

O Ministério Público impôs que a Prefeitura atendesse as novas medidas urgentemente. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania as sinalizações, placas e a pintura compreendem todo o entorno entre a Praça, avenida Alexandre Lisboa, ambos os lados, Avenida Eurípedes Brasil Milano, ambos os lados e em frente ao Clube Sete de Setembro, também em ambos os lados.

Os condutores que estacionarem nestes locais entre a meia-noite e às 6h da manhã estarão sujeitos a multa e também recolhimento do veículo.

O prazo determinado pelo MP é que a Prefeitura termine as obras de sinalização até o dia 9 de dezembro. Mas de 50% do trabalho já está pronto.

Os próximos dias nós aumentaremos, ainda mais, o rigor das fiscalizações. Um agradecimento especial à equipe comandada por Arlei Porto – destaca a nota da Prefeitura.