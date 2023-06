Daniel dias Tavares é reconhecido como professor internacional de Muay Thai

No último final de semana, a cidade de Porto Alegre sediou o Seminário Internacional de Muay Thai, evento que reuniu entusiastas e praticantes dessa arte marcial. Dentre os participantes, destacou-se o alegretense e professor Daniel Dias Tavares, que viveu momentos memoráveis durante o seminário ao lado do renomado mestre tailandês Ekger Mono.

O ponto alto desse encontro foi uma surpresa gratificante para Daniel. No final do ano passado, o atleta havia realizado o exame para a graduação de 11º Khan de Muay Thai. Entretanto, durante o seminário, o Mestre Ekger Mono solicitou que ele refizesse o exame, a fim de ser avaliado novamente. Ao término da avaliação, uma cerimônia especial foi realizada, durante a qual foram entregues a Daniel o mongkol e o Prajied, símbolos da sua graduação, bem como a certificação internacional de professor da KMA (Associação Mundial de Muay Thai), diretamente da Tailândia.

Essa conquista representa um marco importante na trajetória de Daniel, que agora ostenta a carteirinha de professor internacional de Muay Thai, emitida pela KMA. No Brasil, somente 17 pessoas possuem essa graduação atualizada pela KMA. A honra de receber essa certificação diretamente da Tailândia demonstra o reconhecimento e a excelência do trabalho desenvolvido pelo atleta no campo das artes marciais.

O prestígio e a dedicação de Daniel no mundo das artes marciais também foram reconhecidos no mesmo evento. Durante o seminário, o Mestre Alzemiro de Carvalho, ilustre nome do Taekwondo gaúcho, presenteou Daniel com a carteira de habilitação de técnico e treinador da Federação Gaúcha de Taekwondo. Essa conquista é mais uma prova do seu comprometimento e seriedade com as artes marciais, consolidando sua posição como um profissional respeitado e capacitado no cenário esportivo.

A jornada de Daniel serve de inspiração para jovens e praticantes de artes marciais, mostrando que com esforço e determinação é possível atingir grandes conquistas e deixar sua marca no universo das lutas.