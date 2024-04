Serviço de carteiras de identidade é retomado em Manoel Viana

Depois de um tempo sem os serviços por motivo de doença em famliar so servidor que atendia o setor, a Prefeitura do vizinho município, por meio do Departamento de Trânsito, informa a comunidade vianense sobre o retorno do serviço de emissão de Carteira de Identidade. Para acessar o serviço é necessário realizar o agendamento de segunda a quinta-feira, na recepção da Prefeitura, pois os atendimentos serão realizados apenas durante as sextas-feiras.

Posto de identificação em Manoel Viana na Junta Militar

Enquanto estavam sem esse serviço pessoas de Manoel Viana precisavam madrugar e vir a Alegrete e, muitas vezes, chegavam aqui e não conseguiam mais as fichas, porque ate a última sexta(5) estavam sendo distribuídas 30 fichas e, na segunda- feira dia 8, a dsitribuição vai aumentar para 40 no Posto do IGP em Alegrete.

Para a emissão é necessário apresentar os seguintes documentos: -Certidão conforme estado civil atualizada com o prazo máximo de 10 anos; Foto 3X4 atualizada e CPF.

Os agendamentos podem ser realizados de segunda a quinta-feira, na Recepção da Prefeitura, das 8h às 12h. Importante salientar que os atendimentos só ocorrerão mediante agendamento, além disso os documentos necessários devem ser apresentados na data agendada para o serviço. Para mais informações entre em contato através do telefone 0800 000 4199.