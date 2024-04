Conheça os novos Secretários de Infraestrutura e de Segurança

O anuncio oficial do prefeito Márcio Amaral é de que Antônio Carlos Nunes Gomes- o Caco é o novo secretário de Infraestrutura no lugar de Mário Rivelino Soares que deixou o cargo para concorrer a cargo político. Ele diz que tem experiência nas atividades da Infra desde 2009 quando foi diretor da Secretaria, no Governo de Erasmo Silva. Agora, na atual gestão, estava há dois anos e meio atuando no Parque de máquinas da Prefeitura.

Caco comenta que as principais demandas que chegam à pasta são a solicitação de limpeza, embueiramento, patrolamento, colocação de fresa. O desafio é continuar atendendo bem o contribuinte, porque é o objetivo da Secretaria. Ele comenta que a Pasta tem 240 servidores e carece de pessoal , porque muitos se aposentam e seria necessário mais 40 colaboradores para atender, de forma mais rápida, a todos. Porque a Infraestrutuara, além dos seus serviços, dá suporte e apoio a todas as demais secretarias muncipais. Dentre as atividades, estão: fiscalização, topografia, iluminação projetos, setor de habitação, limpeza urbana, cemitério, departamento técnico.

Antonio Gomes- Caco, Secretário de Infraestrutura

Uiliam Rodolfo Lopes Almeida, Graduado em Segurança, Tecnologias da Informação e Comunicação, Pós-Graduado em Gestão, Mobilidade e Segurança no Trânsito e Pós-Graduado em Segurança Pública é o novo secretário de Segurança de Alegrerte. Ele atuou na Divisão de Guarda e Zeladoria de 2014 até 2017, de 2018 até 2022 no Sistema Integrado de Monitoramento, onde foi coordenador durante esse período. Em agosto de 2022, diz ter recebido convite do então Secretário de Segurança Daniel Rosso, para ocupar o cargo de Diretor de Mobilidade Urbana e Direção-Geral da Secretaria, função que ocupa até o presente momento. No dia 04 de abril do corrente ano, a convite do Prefeito Márcio assumiu o cargo de Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania e deu continuidade no trabalho da Secretaria.

-Como técnico, buscarei a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela secretaria até agora, trabalhando sobre os 3 eixos base. Na Segurança Pública; com a integração da tecnologia auxiliando os órgãos de segurança e fiscalização do município, na busca de ações preventivas, na Mobilidade Urbana; balancear a fluidez com a segurança em nosso trânsito e na Cidadania; trabalhar a educação no trânsito como mecanismo conscientizador na formação do cidadão.