Serviços param e mercados abrem neste dia 12 em Alegrete

Os mercados vão abrir até ao meio-dia, de acordo com Sindicato do Comércio de Alegrete. A coleta seletiva deste 12, não vai funcionar e volta ao normal na quinta- feira.

Mulher é presa com droga, dentro de brinquedo de pelúcia, no bairro Progresso

Já os serviços da UPA e do Samu atendem normalmente.

A programação da Igreja Católica será o cenáculo com Maria, no ginásio da escola CDC, das 7h 30min as 16h, quando será celebrada uma missa no mesmo local.

Já o transporte coletivo ocorre de acordo com horário de domingo:

– Vera Cruz / Santos Dumond

– Vila Piola / Vila Nova

– João XIII / Nova Brasília