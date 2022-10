Mulher é presa com droga, dentro de brinquedo de pelúcia, no bairro Progresso

Share on Email

Na madrugada desta terça-feira(11), uma mulher de 25 anos foi presa por tráfico de drogas, em Alegrete.

Ela foi flagrada com um brinquedo de pelúcia “recheado” com pedras de crack, no bairro Progresso.

Segundo informações, por volta das 01h30min de hoje(11), durante patrulhamento ostensivo, os policiais abordaram quatro indivíduos próximo a um local que possui diversas denúncias de ser ponto de tráfico de entorpecentes.

No decorrer da identificação, os homens afirmaram aos PMs que são usuários de droga e, durante a abordagem foi constatado que um morador de uma residência, nas imediações, abriu a porta e foi para a frente da casa.

Desta forma, também foi abordado e constatado ser um homem de 29 anos, com antecedentes policiais.

Já, na identificação do morador, foi visualizado que uma mulher saiu da residência, rapidamente pegou um brinquedo de pelúcia, e iria retornar para o interior, da casa, porém, foi interpelada pela guarnição.

A moradora, de 25 anos, até então, sem antecedentes criminais, entregou o brinquedo, sendo verificado que havia um pote com 53 pedrinhas de crack prontas para a venda, além de uma balança de precisão e a quantia de R$69,00, no interior do brinquedo.

Diante dos fatos, os mesmos foram encaminhados até a DPPA, sendo que a mulher assumiu a propriedade do entorpecente e foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Depois de ouvida foi encaminhada ao Presídio Estadual de Alegrete.