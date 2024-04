Servidores da Câmara participam de seminário sobre Legislativo e Tribunal de Contas em Uruguaiana

Na sexta-feira (26), uma comitiva de servidores da Câmara marcou presença no Seminário “O Poder Legislativo e o Tribunal de Contas” na Câmara de Uruguaiana. O evento, organizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, visou discutir melhorias no Poder Legislativo e fortalecer o papel fiscalizador dos vereadores.

O vice-presidente da Câmara de Alegrete, Bispo Ênio, a secretária Firmina Soares e o vereador João Monteiro estiveram juntos com uma comitiva de servidores da Câmara de Alegrete. Também estavam presentes outros representantes legislativos da região.

A iniciativa, conduzida pelo Tribunal de Contas, objetivou fornecer uma visão abrangente sobre as oportunidades de melhoria institucional no Poder Legislativo, embasadas em achados de auditoria. Além disso, destacou-se a apresentação de ferramentas e relatórios disponibilizados pela instituição, com o intuito de fortalecer o papel fiscalizador dos vereadores.

Ao término do evento, os participantes retornaram a Alegrete, trazendo os conhecimentos adquiridos em benefício da comunidade, reforçando o compromisso com a eficiência e transparência no serviço público.

Fotos: assessoria CMA