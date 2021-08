Servidores pedem que vereadores votem contra PL 02

Share on Email

Na sessão ordinária da Câmara desse dia 16, já com a presença de público obedecendo o distanciamento, servidores do quadro de zeladoria e serventes marcaram presença no plenário.

Servidores da Prefeitura na Câmara

A representação veio com cartazes contra a PEC 002, que prevê a extinção desses cargos na Prefeitura. A comunidade surda também acompanhou a sessão com a interpretação em LIBRAS. A PEC prevê a extinção de cargos de serventes e zeladores e a contratação de empresa que faça esse serviços em prédios do Município.

Comunidade surda

Servidores da Prefeitura na Câmara

O Vereador Moisés Fontoura presidiu a sessão que contou com a presença da Deputada Federal, Fernanda Melchiona (PSOL), que falou sobre a importância do trabalho dos vereadores e fez relatos de tópicos da realidade política do país.

Servidores da Prefeitura na Câmara

Os vereadores com a exceção de Firmínia Soares se reuniram com os servidores municipais no Plenarinho da Câmara.

Patrícia Pugliero falou em nome dos colegas e disse que são 300 cargos entre zeladores e serventes que não sabem o que será o futuro deles, principalmente como vai ficar a questão do RPPS e aposentadoria.

Servidores na Câmara

Ela lembrou que se houver extinção de cargo não haverá mudança de nível e vão ficar ganhando a mesma coisa. Alguns profissionais colocaram que existem muitos em desvios de função, que não houve reunião prévia e souberam dessa pauta pela imprensa.

Servidores na Câmara

Moisés Fontoura lembrou que criaram uma frente parlamentar na Câmara em defesa dos servidores e que nada que chega à Casa será votado sem antes uma análise e discussão abrangente. Ele recebeu um documento sobre a questão que envolve a PEC 02.