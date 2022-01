Sessão extraordinária da Câmara vai tratar da revisão de salários do funcionalismo público

Share on Email

Com início previsto para às 18h, a sessão vai debater e votar o projeto que trata da Reorganização do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – Comdim.

O segundo projeto é o que altera o Artigo 5º. da Lei 4.891/2011 que dispõe sobre a instituição dos Distritos Industriais e Empresariais neste Município e dá outras providências.

Outros quatro projetos estarão em pauta e tratam da Revisão Geral Anual dos vencimentos, salários, proventos e pensões do funcionalismo público municipal; “Revisão Geral Anual dos subsídios do Prefeito, Vice-prefeito e Secretários Municipais em consonância com a Lei nº 6.292/2020 ;

“Revisão Geral Anual dos Subsídios dos vereadores e do Presidente da Câmara Municipal de Alegrete, em consonância com a Lei nº 6.291, de 13 de julho de 2020 e “Revisão Geral Anual e Reajuste dos vencimentos, salários, proventos e pensões dos funcionários da Câmara Municipal de Alegrete”.