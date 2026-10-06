Sete bairros são afetados pela enchente do Ibirapuitã em Alegrete

Na manhã desta terça-feira (6), a Defesa Civil de Alegrete divulgou uma nova atualização sobre a situação do Rio Ibirapuitã e os impactos provocados pela inundação no município. Conforme o boletim emitido às 8h, o nível do rio estava em 10,68 metros.

Apesar do recuo em relação às medições anteriores, o Ibirapuitã permanece acima da cota de inundação, de 9,70 metros, além das cotas de atenção, de 7,50 metros, e de alerta, de 8,50 metros.

A inundação continua afetando diferentes regiões de Alegrete. Segundo a Defesa Civil, 28 famílias, totalizando 63 pessoas, estão desabrigadas. Outras 63 famílias, envolvendo 187 pessoas, estão desalojadas.

Os bairros atingidos ou com áreas afetadas são Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar. Atualmente, os moradores que necessitam de acolhimento estão sendo encaminhados para três locais: Ginásio da Escola Honório, Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano e Igreja Quadrangular.

Entre as ações realizadas pelas equipes estão o transporte de bens materiais para os abrigos, entrega de lonas, retirada de moradores de áreas de risco, acolhimento, fornecimento de alimentação e atendimento na área da saúde.

A Defesa Civil orienta os moradores que estejam em situação de risco ou necessitem de auxílio a entrarem em contato pelo telefone (55) 3120-1065.