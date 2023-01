Prefeito em exercício solicita água de hidrantes da Corsan para quem está com falta no interior

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Com a estiagem, mais de 40 famílias de localidades do interior de Alegrete estão sem água. Para sanar essa necessidade, a Defesa Civil leva um caminhão com água da Secretaria de Agricultura e Pecuária às comunidades desabastecidas.

Na reunião da Frente Parlamentar do Agronegócio, dia 12 na Câmara, sobre os efeitos da estiagem um dos assuntos, fora plenário, levantado pelo vereador Itamar Rodriguez foi sobre a água dos caminhões que vão às comunidades com problemas de abastecimento.

Ele acredita que devem provocar uma reunião com a Secretaria do Estado correspondente para que esta água não seja cobrada da Defesa Civil que encaminha o serviço de abastecimento pela Prefeitura.

-Sabemos que a Corsan vende água, mas em épocas de estiagem, por períodos curtos, acreditamos que esta pratica pode ser revista com a não cobrança, já que são períodos especiais de extrema necessidade às famílias do interior, diz o veredaor. Vamos consultar o jurídico da Casa, atesta.

O prefeito em exercício, Luciano Belmonte, solicitou à Corsan, que os caminhões possam retirar água dos hidrantes para levar às comunidades que estão com falta do produto. Por sua vez, a companhia solicitou que fosse enviado ofício sobre a demanda, os metros cúbicos que necessitam e a conta em que seria descontada esse consumo. Essa é a pratica da Companhia em qualquer lugar, explicou.