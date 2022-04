Com tema e patrono escolhidos, tradicionalistas projetam uma grande retomada dos Festejos Farroupilhas

O tema será Etnias do Gaúcho: Rio Grande, Terra de Muitas Terras e o Patrono Estadual é o músico Adair de Freitas.

Natural de São Gabriel, Adair (76) é cantor, compositor, gaiteiro e violinista. Com mais de 50 anos de carreira, é autor de músicas que se tornaram clássicos do cancioneiro regional, como De Já Hoje, Meu Canto, Mocito, Previsão, Changueiro de Vida e Lida, Vento Xucro e, mais recentemente, Romance de um peão porteiro – com a qual foi vencedor da Califórnia da Canção Nativa, entre outros festivais. Tem 14 discos gravados, 1 DVD e cerca de 300 músicas em festivais, somando mais de 500 músicas desde o início de sua carreira.

Diante deste comunicado, o PAT falou com o coordenador da 4ª RT, Marco Saldanha e também o coordenador dos Festejos Farroupilhas, em Alegrete, Cléo Trindade.

Este, será o ano da retomada do evento na sua origem, antes da pandemia e a expectativa é muito positiva.

Marco Saldanha disse que as atividades do Festejos Farroupilhas começam com a geração e distribuição da Chama Crioula no Rio Grande do Sul e vai culminar com o dia 20 de Setembro. Neste ano, acontecerá a 73ª geração e distribuição da Chama Crioula aqui no Estado e será na cidade de Canguçu, nos dias 12 e 13 de agosto. Canguçu faz parte da 21ª RT.

No total, são 30 regiões tradicionalistas no Rio Grande de Sul que estarão, nos dias citados para receberem a Chama através do coordenador regional e da comitiva de cavalarianos.

A 4ª RT, tem uma comitiva de 15 cavalarianos de quatro municípios: Alegrete, Quaraí, Barra do Quaraí, Uruguaiana. Essa comitiva é responsável por trazer a Chama Crioula até o Marco das Três Divisas, que dalí é distribuída através dos Prefeitos e coordenadores dos Festejos para todos os Municípios. O que vai acontecer no dia 10 de setembro.

Marco acredita que serão cerca de 26 dias para que eles realizem o percurso de Canguçu a Alegrete, ou seja, ao Marco das Três Divisas. São quase 500 km.

O tema escolhido é único, entretando, o Patrono ou Patrona Municipal, ainda não foi definido, o que deverá acontecer nos próximos dias.

“Esse ano, vai ser de grande retomada das atividades, buscando a sua modalidade tradicional de realização tendo em vista o maior Desfile de cavalarianos do Rio Grande do Sul. Também os eventos como os bailes, tudo em prol da cultura e do tradicionalismo que nesses dois últimos anos não puderam ser realizados.

Mesmo que não paramos através de outras modalidades virtuais, pois o setor cultural foi o primeiro a parar e o último a retomar suas atividades na pandemia. Que a gente possa alcançar essas atividades como todas as nossas entidades e desta forma realizem um resgate dos seus associados e do que se faz necessário para as dificuldades financeiras. A busca é manter as nossas sedes, CTGs, desta forma, preservando e fazendo a manutenção da tradição gaúcha. E com certeza o 20 de Setembro é uma atividade que também envolve todo o comércio, sendo muito positivo para todos”- declara.

Já o coordenador Cléo Trindade, destacou que nesta semana vai acontecer uma reunião com o Prefeito Márcio Amaral e demais integrantes dos Festejos Farroupilhas para que seja definido quem será o(a) Patrono(a).

Festejos Farroupilhas

Os Festejos Farroupilhas 2022 terão início no dia 12 de agosto, com o acendimento e distribuição da Chama Crioula, no município de Canguçu, e se estenderão até 20 de setembro.

No âmbito das comemorações alusivas à Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, em 2020, o então governador Eduardo Leite criou uma Comissão Especial, coordenada pela Sedac e integrada por mais 14 entidades – número ampliado para 18 entidades parceiras em 2022. Coube a essa Comissão a tarefa de unir os festejos mais importantes do ano, que culminaram com os Festejos Farroupilhas.



A última edição dos Festejos Farroupilhas, em 2021, prestou homenagem ao bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi, uma das personalidades femininas mais cultuadas do Sul do Brasil. A programação “Caminhos de Anita” retratou a heroína conhecida por sua participação e envolvimento na Revolução Farroupilha (1835-1845). Ao lado de Giuseppe Garibaldi (1807-1882), Anita lutou pela causa da liberdade no RS.