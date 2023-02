Sindicalista de Alegrete vai a Brasília acompanhar votação de perdas do FGTS no STF

Na última quinta-feira (23), o presidente do Sindicato dos dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Alegrete Marcos Rosse, participou de uma reunião virtual da categoria no RS.

No encontro o líder sindical representante dos trabalhadores do ramo da alimentação, confirmou a participação da entidade em um encontro em Brasília.

Rosse destaca que haverá uma série de reuniões programadas para os dias 19 e 20 de abril. No Distrito Federal, juntamente com outras entidades sindicais de trabalhadores do Estado e do Brasil, em especial as entidades ligadas a FIEICA – Federação Intermunicipal dos Empregados em Indústrias e Cooperativas da Alimentação do Rio Grande do Sul, irão pleitear direitos dos trabalhadores.

O presidente informa que o principal objetivo do encontro, será acompanhar e defender o interesse da classe trabalhadora na manutenção da NR36, norma regulamentadora que garante condições seguras e salubres nas indústrias frigoríficas.

“É uma luta conjunta, especialmente das entidades sindicais da alimentação gaúcha e na reposição das perdas do FGTS, cuja votação foi marcada pelo STF para o dia 20 de abril do corrente ano”, destaca Rosse.

Ele defende que o sindicalismo é feito com luta e defesa dos interesses de trabalhadores e trabalhadoras.

Fotos: reprodução