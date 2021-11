História do Rock em Alegrete será exibida neste domingo no Cult Cinema

Foram 30 anos coletando material de áudio, vídeo, fotos, cartazes e 30 depoimentos contando histórias do rock alegretense.





Resgate de uma época, resultou num documentário sobre rock em Alegrete

O documentário Rock.Doc – histórias do rock em alegrete – 1987/1999, foi dividido em 4 capítulos e trata do início de uma forte cena na cidade que começou em 1987 e se fortaleceu na década de 90, influenciando várias gerações.

O cenário deste período foi tão rico que incluí bandas em vários estilos desde o rock clássico tradicional, rock progressivo, gótico, metal, hard core, punk, blues, pop, reggae entre outros, principalmente com músicas autorais e versões.







Movimento musical marcou época na cidade

Mas o movimento não ficou restrito apenas nas bandas, nas garagens, mas também influenciou no jeito de pensar, vestir e se divertir na noite da cidade, pois, vários locais começaram a abrir espaço para o rock, assim, como aconteciam vários eventos que eram produzidos pelas próprias bandas em locais públicos e gratuitos.





Produtor Leandro Berb, músico vivenciou o cenário do rock alegretense

É justamente essa época que o documentário produzido por Leandro Berb e Alisson Machado traz em sua estreia neste domingo (14), às 21hs no Cult Cinemas.

https://www.youtube.com/watch?v=EZKWeexWv_0

A programação prevê um show acústico no hall do cinema, com apresentações de videoclipes dos anos 90 no telão do Cult, seguido da exibição do documentário.

A produção do documentário adianta que na próxima semana o documentário será disponibilizado no Youtube, sendo um capítulo por semana no canal do produtor Leandro Berb.

O documentário Rock.Doc teve o apoio da lei Aldir Blanc, da diretoria de Cultura de Alegrete e dos amigos que sempre apoiaram em todas as épocas. Os produtores destacam empresas e entidades que contribuíram para a realização deste trabalho: Portal Alegrete Tudo, Cult Cinemas, Loja Alternativa, UK pizza buguer, Bistrô Alegrete, Hotel Alegrete, Tio Bola, De Farias advocacia, Casa do Eletricista, Mundo Real, OAT Alegrete Ortopedia e Traumatologia, Disk Chopp, Centermax, C & A imóveis, Izolan Calçados, Grupo Botoni, Interneith, Up Jeans, Posto São Cristóvão, Paulo Berquó e Jornal Gazeta de Alegrete.

Os ingressos já estão à venda via WhatsApp 051984725873 (Pix), nas bilheterias do cinema (dinheiro ou cartão) Rock.Doc: R$ 15,00 (preço único). Fotos cedidas gentilmente pela produção do documentário.