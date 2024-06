Cadastro aponta mais 200 catadores que passam a ter acesso a serviços sociais e de saúde no Projeto Reciclador

Com objteivo de melhorar a atividade e humanizar a categoria, os catadores de Alegrete puderam formalizar suas atividades e garantir seus direitos através de um cadastro no Projeto Reciclador. E para isso, todos os catadores de materiais recicláveis e/ou reutilizáveis já foram cadatrados na Secretarias de Meio Ambiente e de Promoção e Desenvolvimento Social.

Um dos objetivos, além de saber quem se dedica de fato a esta atividade em Alegrete, o cadastro também incluiu a categoria de trabalhadores no Cadastro Único para que possam receber os benefícios sociais.

Quem ainda não se cadastrou pode procurar as Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, Meio Ambiente ou diretamente no CRAS de referência de cada catador do Município. Conforme a Secretaria de Meio Ambiente, 227 fizeram o cadastro, porém 170 frequentam, regularmente, as reuniões e atividades propotas pelo projeto Reciclador

A Secretária Gabriela Segabinazzi salienta que com isso o setor está oganizado e os trabalhadores têm mais dignidade, porque antes ninguém os via e hoje eles têm acesso a serviço de saúde e serviços sociais, atesta. Maiores informações pelos fones: 3120 1015 e 3120 1014.