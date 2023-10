Sindilojas e Sindicato dos Comerciários fazem acordo para comércio abrir no domingo

O Sindilojas de Alegrete e o Sindicato dos Comérciarios de Alegrete fecharam acordo para abertura do comércio no próximo domingo dia 8 de outubro, que antecede ao Dia da Criança. O documento foi assinado pelas duas entidades, o qual autoriza e estabelece a atividade deste segmento. Mediante esse acordo, no próximo domingo o comércio de Alegrete poderá abrir das 14h às 20h.

As empresas que quiserem aderir ao acordo devem enviar o comunicado de abertura para o Sindilojas no email: [email protected]. Serão seis horas trabalhadas e um bônus de 70 reais a quem trabalhar no próximo domingo. E uam forlga em atae 30 dias no horário das 14h as 20h com intervalo de 15 minutos.