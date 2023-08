Sindicato dos Radialistas do RS visita profissionais da Rádio Nativa FM em Alegrete

Na manhã de terça-feira (15), a Rádio Nativa FM recebeu a visita do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiofusão e Televisão do Rio Grande do Sul.

Integrantes da direção do Sindicato, acompanhados do presidente reeleito Ricardo Malheiros e do vice Silvonei Benfica, reconduzidos ao cargo até 2026, estiveram visitando a rádio. O presidente Ricardo destacou o objetivo da visita – fortalecer a categoria no interior. Com agendas em diferentes regiões, profissionais do rádio de Alegrete receberam a visita nesta terça-feira, uma meta desta diretoria para o próximo triênio.

Na Nativa FM a conversa pautou a valorização do profissional, a qualidade da informação e combate de notícias falsas, um dos princípios de atuação do Sindicato dos Radialistas. Outro tema abordado foi o fortalecimento da categoria, exigência de registro profissional, interiorização sindical, fiscalização de emissoras que contratam sem formações e a luta por nova regulamentação das funções de radialistas para espelhar o avanço tecnológico sem desproteger os profissionais.

Entre as bandeiras defendidas pela diretoria está a definição da carteira de radialista como documento de identidade, destaca o presidente Malheiros.

A visita cortesia na Nativa FM encerrou com uma foto no estúdio da rádio junto com o profissional Roberto Correa e distribuição do informativo Sintonia produzido pelo Sindicato dos Radialistas e entrega de adesivos aos demais colaboradores.