Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Os interessados devem comparecer ao Sine com a carteira de trabalho e documentos pessoais.

Enquanto houver esperança e solidariedade, a família de Cecília vai continuar lutando

Na primeira fase, foram selecionadas 30 pessoas para trabalharem diretamente na colheita. Os trabalhadores irão pela manhã e retornarão à tarde para Alegrete até o término do expediente. A plantação está localizada a 65 km de Alegrete e é de propriedade da empresa Unifrutas.

A agência do Sine de Alegrete atende em uma sala na Praça Getúlio Vargas, no prédio do antigo Fórum, das 8h às 13h.