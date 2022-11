SIPAT da CAAL debateu segurança e rotina de trabalho com mais qualidade

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) é uma das atividades obrigatórias da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). Seu principal objetivo é conscientizar os empregados e empregadores da necessidade de evitar acidentes e doenças do trabalho, estabelecendo as medidas a serem tomadas para impedir a sua ocorrência. Também, visa resgatar valores esquecidos pela rotina agitada dos dias, aliando a orientação com a prática constante da segurança no trabalho.

Neste dia 21, a CAAL realizou a 25ª SIPAT. Diversos assuntos relacionados com saúde e segurança do trabalho foram evidenciados, buscando a efetiva participação dos colaboradores através de palestras e ações que reforçam o trabalho do SESMT (Serviço de medicina e segurança do trabalho) e os investimentos que a CAAL faz em equipamentos e treinamentos para todo o quadro funcional da cooperativa.

Essas ações previnem acidentes e doenças ocupacionais, enfatizando a promoção da saúde, com o consequente aumento da produtividade através da valorização da vida. Ao final de cada atividade foram sorteados diversos brindes ofertados pelos parceiros da CAAL que também batalham pela prevenção de acidentes de trabalho.