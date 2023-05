Sistema Municipal de Políticas Culturais é aprovado na Câmara

Na 22ª Sessão Ordinária da Câmara, realizada na segunda-feira (8), foi aprovada a lei que regulamenta o Sistema Municipal de Políticas Culturais de Alegrete.

Vale ressaltar que o Sistema Municipal foi resultado da Conferência Municipal, organizada pela Diretoria de Cultura e pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais, cuja nova formação foi estabelecida em abril, coordenada pelo presidente Marco Antônio Saldanha e o vice Paulo Antônio Bérquo.

O trabalho formalizado pelos vereadores determinou que a partir de agora o Município está se habilitando para todos os editais que estão sendo anunciados pelos Governos Federal e Estadual.

Para o vice-presidente Paulo Antônio Bérquo, que comemorou essa conquista, já na próxima segunda-feira (15), haverá a reunião, que ocorre mensalmente no Conselho.

O encontro do Conselho acontece às 19 horas, no Centro Cultural Adão Ortiz Houyak e terá importantes pautas discutidas, desde a aprovação do Sistema Municipal de Cultura; formação das comissões permanentes; identidade visual e redes sociais; planejamento das pré-conferências e da 2ª Conferência Municipal de Cultura e definição dos projetos de coinvestimento em cultura.

O diretor de cultura do município Rodrigues Guterrez participou da Sessão Ordinária

A nove Lei do Sistema Municipal de Políticas Culturais foi aprovado pelos vereadores, mas com críticas do modo como a prefeitura conduz o encaminhamento dos projetos de lei. Conforme exposto no plenário Gaspar Cardoso Paines, é sempre com pedido de urgência, o que coloca os vereadores contra a parede, pois eles entendem o mérito da maioria dos projetos, mas a urgência impede um debate maior na Casa.

