Papo de Responsa orienta jovens em Alegrete

Na oportunidade, a Inspetora de Polícia Michele Brombilla falou sobre a criação do Programa Papo de Responsa no Estado do Rio de Janeiro, como ele começou a ser implementado no Rio Grande do Sul e o trabalho que é desenvolvido em Alegrete.

O evento também contou com a participação do Escrivão de Polícia Dante Schimitz, que faz parte da equipe do Papo de Responsa da 4ª Região Policial. Os policiais vão direto nas escolas que agendam palestras falar, principalmente, com jovens sobre os peri. O Papo Responsa é um programa de prevenção, onde policiais civis vão até as escolas conversar sobre violência, drogas, escolhas, dentre outros assuntos. É a aproximação da polícia com os jovens buscando uma reflexão crítica das escolhas, por meio da escuta qualificada, acolhimento e orientação. Mas, sobretudo os policiais falam sobre esperança, superação e objetivos de vida, salienta a Inspetora de Polícia.

Papo Responsa na 6ª Semaneca