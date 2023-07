Historiadora alegretense critica as condições precárias da Estação Férrea

Share on Email

Na última segunda-feira(24), a redação do PAT esteve presente na Estação Férrea, acompanhando a historiadora Larissa Grisa que relatou um pouco da história do prédio e alertou para os principais problemas e riscos da área.

José Ernesto Grisa, pai da historiadora, entrou em contato com a redação do Portal Alegrete Tudo, para que fizesse uma visitação para observar as condições da Estação Férrea.

Ao chegar no local, visivelmente uma estrutura destruída com perigos constantes de desmoronamentos e focos de incêndio.” O local está largado às traças, as madeiras estão podres, isso é uma degradação ao patrimônio”, constatou Larissa.

Andando pela Estação percebe-se um volume muito grande de lixo e entulhos, também é visível roupas que aparentavam ser de moradores que fazem do lugar suas noites de abrigo.

José Ernesto salientou que no passado a Estação Férrea era um ponto turístico da cidade.” Isso era um cartão postal do Município, o poder público precisa intervir aqui e achar um solução, pois do jeito que está iremos perder esse patrimônio cultural, afirmou o professor.

A redação do PAT entrou em contato com o Prefeito em exercício, Jesse Trindade. Ele disse que o Procurador do Município, Paulo Faraco, elaborou um edital que será publicado na próxima semana, e irá ofertar o espaço da Estação Férrea principalmente a setores culturais e gastronômicos. Jesse também pontuou que a prefeitura procurou empresas em anos passados, porém, o custo da reforma era bem alto e não era atrativo às empresas privadas que perderiam um bom tempo para restaurar o local.

O Prefeito salienta que medidas estão sendo elaboradas para uma melhor solução para o espaço. Na próxima semana serão definidos os próximos passos do patrimônio cultural e histórico da Estação Férrea.