Depois de uma queda de mais de 50%, preço do quilo do boi começa reagir

A queda do preço do quilo do boi vivo em mais de cinco reais criou apreensão nos pecuaristas de Alegrete e região. Depois de ter chegado a 11 reais o quilo no ano passado, o preço despencou e chegou a 6 reais, mas os insumos se mantiveram nos mesmos patamares e, neste período, foi desafiante manter os negócios, avaliam alguns produtores.

Mas, agora, no final de setembro, o quilo do boi gordo reagiu e começou a subir, informa o leiloeiro Homero Tarragô. E atualmente o quilo do boi vivo está em 8 reais. Ele diz que isso é decorrência da falta de boi para abate e começou a subir o preço, mas acredita que a tendência é se estabilizar até o fim do ano.

Já em relação ao preço da carne, a queda se deve porque os mercados que balizam o preço, estavam com muita margem de lucro, observa.