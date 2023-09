Doutor Erasmo retorna do Japão com o conhecimento das novas técnicas em cirurgia

O alegretense Erasmo Guterres Silva, depois de 45 dias em solo japônes, aprendendo novas técnicas em cirurgias, esta retornando a Alegrete. Ele volta na próxima semana com novas experiências vividas na Terra do Sol Nascente.

Segundo Erasmo, esse período de aprendizagem na Ásia, foi de grande importância para o conhecimento de novas técnicas em cirurgias. O alegretense relata que esse intercâmbio entre profissionais de diferente nações, capacita ainda mais o cirurgião na solução de problemas mais complexos.

Erasmo também relata a amabilidade do acolhimento por parte povo japonês. “Nunca deixarei de repetir, o povo asiático é um povo espetacular. Nestes quase 45 dias em Tokyo( chegamos no final de agosto, sete dias antes de começar no hospital), só tivemos demonstrações de respeito, honestidade e empatia. Volto para meu município com uma nova ideia de cultura e com novos costumes que tentarei seguir à risca na minha trajetória”, disse o especialista.

O cirurgião retorna na próxima semana ao Município, depois de vivenciar as rotinas no Hospital em que, como observador, adquiriu aprendizagem e vivência cultural no país do sol nascente.