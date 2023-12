Só a UPA fechou o ano com mais de 80 mil atendimentos

Share on Email

Todos os casos de urgência e emergência convergem para atendimento na UPA que teve um expressivo movimento em 2023. Equipes que atuam em vários turnos estão sempre atentas para atender a grande demanda que chega no serviço, por meio da ambulância do SAMU (46%) ou de forma particular.

Em 2023, a Unidade de Pronto Atendimento de Alegrete fecha o ano, conforme dados da Secretaria da Saúde com 81.780 mil atendimentos com uma média de 6.809 realizados por mês. Só para a UPA, a Prefeitura repassou, este ano, 4 milhões para manter esse imprescindível serviço de saúde que atende pelo SUS no Município.

Mesmo com todos esses números, a orientação é de que o usuário sempre busque a unidade de saúde do seu território, já que a Rede Pública de saúde tem 16 ESFs distribuídas por vários bairros da cidade que têm equipes com médico e enfermagem para atender a comunidade.