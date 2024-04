Além disso, foram confirmados 58,8 mil casos da doença até o momento. O Governo já decretou situação de emergência, pois apenas 31 dos 497 municípios do RS não estão infestados pelo mosquito transmissor da dengue, de acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde. Estas cidades, localizadas na faixa Leste e Sul do estado, representam 6,2% do total.

Em Alegrete, houve um aumento de três casos positivos em sete dias, conforme levantamento da Vigilância Epidemiológica em colaboração com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN Dengue), analisado por Marco Dorneles Rego, analista de dados da SMS.

O município identificou quatro bairros com alto risco de contaminação: Centro, Bairro Macedo, Honório Lemes e Nova Brasília. Das 281 notificações, 220 foram descartadas. Há 42 casos em investigação, com 19 casos confirmados de dengue. A prefeitura reporta 13 casos locais, sendo seis deles de pacientes que adquiriram a doença fora do município.

Segundo o estudo, 13 casos positivos estão na faixa etária dos 15 aos 44 anos, enquanto os outros seis pacientes têm entre 65 e 69 anos (2 casos), 45 e 49 anos (2 casos), e os dois restantes estão na faixa dos 50 aos 59 anos.

Virologistas relacionam esse cenário ao acúmulo de eventos climáticos e sanitários que, nos últimos dois anos, favoreceram a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Entre os fatores destacados estão a elevação das temperaturas e as chuvas.

Medidas de prevenção, como a limpeza e revisão das áreas internas e externas das residências, são essenciais para impedir o ciclo de vida do mosquito na fase aquática.

A Secretaria da Saúde enfatiza a importância de buscar atendimento médico ao apresentar os primeiros sintomas da dengue, que incluem febre alta (39°C a 40°C) por dois a sete dias, dor retro-orbital, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, mal-estar geral, náusea, vômito, diarreia e manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira.

Procurar atendimento no início dos sintomas é crucial para evitar complicações e possíveis óbitos. A SES recomenda o uso de repelente para proteção individual contra o Aedes aegypti.

Foto: reprodução