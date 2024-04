Defesa Civil monitora aumento do Rio Ibirapuitã

A informação é de Renato Arnoud Grande, coordenador da Defesa Civil de Alegrete.

Casal argentino sofre ferimentos em capotamento na BR-290 em Alegrete

No início da manhã desta segunda-feira (15), ele relata que o nível do Ibirapuitã está a 6m e 84cm acima do seu nível normal. Renato informa que estão monitorando de perto o nível do rio. Enxurradas usuais foram registradas em vários pontos da cidade, mas nenhum pedido de ajuda chegou à Defesa Civil, citou.

Segundo o Climatempo, informado pelo coordenador da Defesa Civil, existe previsão de 71mm de chuva para hoje e 22mm para amanhã.