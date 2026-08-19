Sociedade Italiana de Alegrete comemora 143 anos com baile e nova gestão

A tradição, a gastronomia e a música italiana se encontraram na noite de sábado (15), em Alegrete, durante o baile comemorativo aos 143 anos da Sociedade Italiana, uma das entidades mais tradicionais do município. Fundada em 15 de agosto de 1883, a instituição reuniu aproximadamente 260 pessoas para celebrar mais de um século de história e, ao mesmo tempo, marcar um momento importante de renovação administrativa, com a passagem da gestão 2024–2026, presidida por Joel Vargas, para a nova diretoria, que estará à frente da entidade no período 2026–2028, sob a presidência de Nelson Farenzena. Realizado justamente na data em que a Sociedade Italiana completou 143 anos de fundação, o baile reuniu associados, familiares, convidados, representantes da comunidade e apoiadores em uma noite que combinou confraternização e valorização da história da entidade.

O jantar servido aos convidados foi preparado por uma equipe de apoio da própria Sociedade Italiana e teve como destaque pratos que remetem às tradições da gastronomia de origem italiana, com risoto, polenta, saladas, fortaia, cucas, entre outras preparações. A proposta foi oferecer aos participantes não apenas uma refeição, mas uma experiência ligada à identidade cultural preservada pela entidade ao longo das décadas. A programação musical ficou por conta da Banda de Bruno Souza, responsável por animar a noite e conduzir o público para o baile, que se estendeu em clima de confraternização entre as famílias e integrantes da comunidade.

Além da celebração do aniversário, a noite teve um significado especial para a trajetória administrativa da Sociedade Italiana. Durante o evento, foi oficializada a transição entre as gestões, encerrando-se o período 2024–2026, conduzido pelo presidente Joel Vargas, e dando início ao novo ciclo administrativo, correspondente ao período 2026–2028, sob a presidência de Nelson Farenzena. A mudança ocorre em um momento de continuidade da atuação da entidade, que mantém como um de seus principais pilares a preservação de sua história, de seus vínculos comunitários e das tradições associadas à cultura italiana em Alegrete.

A realização do baile também contou com o apoio de diversos patrocinadores da cidade, demonstrando a aproximação da Sociedade Italiana com o setor empresarial local. Entre os apoiadores, houve participação significativa de empresas e patrocinadores ligados ao setor agropecuário, segmento que possui forte presença na economia e na identidade de Alegrete. O envolvimento desses parceiros contribuiu para a realização da programação e reforçou a relação histórica entre a entidade e diferentes setores da comunidade.

Ao completar 143 anos, a Sociedade Italiana reafirma uma trajetória iniciada em 1883 e que atravessou diferentes períodos da história de Alegrete, mantendo-se como espaço de encontro, convivência e preservação de tradições. O baile comemorativo, ao reunir cerca de 260 pessoas em torno da gastronomia, da música e da confraternização, representou não apenas uma celebração de aniversário, mas também um momento simbólico de passagem e continuidade. Entre a memória construída por gerações e os desafios da nova gestão, a entidade inicia um novo ciclo mantendo como referência a história que acompanha Alegrete há 143 anos.