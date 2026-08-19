Docente do Senac Alegrete participa da preparação para a WorldSkills 2026

A preparação para a maior competição internacional de profissões também mobiliza profissionais que atuam nos bastidores da disputa. Entre eles está a docente Bárbara Tronco, do Senac Alegrete, que participou, em Goiás, de uma etapa de preparação para a WorldSkills 2026 como intérprete do competidor Kauan Nazario, da área de Tecnologia Automotiva do Senai-PR.

A experiência integra a série de treinamentos que antecedem a 48ª edição da WorldSkills Competition, marcada para setembro, em Xangai, na China. Para além da tradução entre idiomas, o trabalho de Bárbara exige conhecimento da terminologia, dos procedimentos e das atividades relacionadas à ocupação disputada.

Durante os treinamentos, a docente acompanha de perto o competidor e atua para facilitar a comunicação ao longo das atividades. O processo, segundo ela, também representa uma oportunidade de aprofundamento técnico.

“Como todas as ocupações têm um nível técnico avançado, a quantidade de materiais e assuntos para tentar dominar e fazer um trabalho que atenda à demanda é muito grande”, explica Bárbara.

A convivência durante a preparação permite ainda que o trabalho de interpretação seja direcionado às necessidades específicas do competidor. Ao mesmo tempo, a docente amplia a compreensão sobre os sistemas e conhecimentos envolvidos na Tecnologia Automotiva.

“Pessoalmente, é possível identificar e compreender melhor os sistemas envolvidos no trabalho da Tecnologia Automotiva e fixar os conhecimentos que vêm sendo alcançados durante o processo”, afirma.

Preparação para o maior palco das profissões

Realizada a cada dois anos, a WorldSkills reúne jovens profissionais de diferentes países e regiões em uma competição que avalia conhecimentos, habilidades técnicas, precisão e capacidade profissional em diversas áreas.

A edição de 2026 será realizada em Xangai, na China, entre os dias 22 e 27 de setembro. A programação prevê a cerimônia de abertura no dia 22, quatro dias de competição, de 23 a 26, e a cerimônia de encerramento e entrega das medalhas no dia 27.

Ao todo, são esperados cerca de 1,4 mil competidores de mais de 70 países e regiões, que disputarão em 64 ocupações.

Para Bárbara, que participará novamente da competição internacional como intérprete, a experiência representa a continuidade de uma trajetória de aprendizado e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade.

“Poder participar novamente como intérprete da WorldSkills traz novas oportunidades de aprendizado e de consolidação de um trabalho muito comprometido. Também traz o sentimento de gratidão e senso de responsabilidade que o trabalho merece”, destaca.

Mais do que tradução, uma parceria

A atuação do intérprete durante a preparação envolve também a construção de uma relação de confiança com o competidor. O objetivo é contribuir para que ele tenha segurança na comunicação e possa concentrar esforços no desenvolvimento das atividades técnicas.

Nesse processo, a proximidade entre intérprete e competidor permite identificar necessidades específicas e adaptar a atuação ao longo dos treinamentos, contribuindo para uma preparação mais completa para os desafios da competição internacional.

Representatividade para o Senac Alegrete

A participação também tem um significado especial para Bárbara por representar o Senac Alegrete em uma experiência de alcance internacional.

Além de levar para a competição o trabalho desenvolvido pela instituição, a docente destaca que a vivência amplia conhecimentos que podem retornar ao ambiente educacional e contribuir para a formação profissional oferecida pelo Senac.

“Representar essa instituição que tanto se dedica à formação profissional e a mudar vidas alcança novas chances de demonstrar a qualidade do seu quadro técnico e da competência que a instituição coloca no seu trabalho”, conclui Bárbara.

A participação da docente de Alegrete na preparação para a WorldSkills coloca o município no circuito de uma das principais competições mundiais de educação profissional e evidencia o papel de profissionais que, mesmo fora do palco principal da disputa, são fundamentais para que os competidores cheguem preparados para representar seus países e instituições.