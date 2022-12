Sol forte sem proteção faz mal à pele e organismo em geral

Share on Email

Quem mais sofre com o sol são os trabalhadores que precisam estar em contato com os raios, como os de obras, trabalhadores rurais, entregadores de mototáxis. A maioria não tem acesso a filtros solares e isso com o tempo de exposição vai prejudicando a pele.

A recomendação é de que as pessoas usem protetor solar, estejam coma cabeça coberta e tomem muita água, porque o excesso de exposição solar além de prejudicar a pele, desidrata o corpo.

Porém, tem um fator que impede muitos de se protegerem como devem, o preço dos protetores que estão, na média, acima de 40 reais.

Um trabalhador de obra disse que até sabe ser importante, mas não tem condições de comprar e acredita que empresas maiores deveriam oferecer esse produto aos trabalhadores, considera.

Quais são os efeitos nocivos do sol?

Sem dúvidas, a pele é a parte do corpo humano que mais é danificada quando exposta ao sol de maneira incorreta. Queimaduras de diferentes graus, alergias e o surgimento de manchas são apenas alguns exemplos dos problemas causados pela exposição excessiva.

Além dos problemas relativamente imediatos, alguns outros podem surgir ao longo dos anos, tais como envelhecimento precoce decorrente da perda da elasticidade da pele, surgimento de rugas e o câncer

O câncer, sem dúvidas, é a consequência mais preocupante, uma vez que a doença pode ocasionar a morte.

O câncer de pele ocorre como resultado de mutações nas células que acontecem em decorrência da radiação UV. São essas mutações que fazem com que ocorra a multiplicação exagerada de células e a formação do tumor. Entre os tipos de câncer de pele existentes, o mais grave é o melanoma que possui alto potencial para produzir metástase.