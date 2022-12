Candidíase registra aumento de casos em Alegrete

Share on Email

O ginecologista Nelson Carús alerta que a candidíase está associada ao sistema emocional da mulher. Então, o estresse e depressão podem ajudar para que as mulheres sejam acometidas por este problema de saúde, atesta. É interessante que as mulheres consigam entender seu corpo, principalmente, seu estado emocional para evitar muitas doenças, observou o médico.

O que é candidíase?

A candidíase vaginal é uma infecção que acomete a vagina e é causada por um fungo, o Candida, com seus diferentes subtipos.

A candidíase afeta mais comumente as mulheres, podendo atingir a pele, gerando a candidíase cutânea, ou ainda os órgãos sexuais masculinos, gerando a candidíase masculina e uma condição chamada balanopostite, que afeta o pênis.

No entanto, a candidíase também pode afetar esôfago e garganta, sendo que essa não é uma condição somente transmitida sexualmente.

No geral, fungos se aproveitam de ambientes úmidos e escondidos, como dobras da pele e mucosas e escolhem esses pontos para se proliferar, causando sintomas diversos.

É importante destacar que a candidíase não é causada por relações sexuais e não é considerada uma IST, ou seja, uma infecção sexualmente transmissível.

Quais são as causas de candidíase?

A principal causa de candidíase são fungos do gênero Cândida, podendo ser o Cândida albicans ou outras variantes, como a Cândida lusitaniae.

Esses fungos gostam de ambientes quentes e úmidos, por isso, se proliferam em pontos com dobras no corpo ou espaços do corpo que são mais propensos ao acúmulo de umidade