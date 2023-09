Somente a necropsia poderá identificar a causa da morte de idoso ocorrida no feriado

Somente a necropsia que será realizada, nesta manhã(21), vai determinar a causa da morte do homem encontrado sem vida no bairro Santo Antônio, em Alegrete, na manhã de ontem (20).

Segundo o PAT acompanhou, a perícia de Santana do Livramento, chegou ao local após as 16h e conduziu uma análise minuciosa do cenário, dada a forma incomum em que o corpo foi encontrado. O homem estava com parte do tronco e a cabeça entre as grades da cama, e também estava seminu. Vizinhos relataram que o indivíduo tinha um histórico de problemas de saúde relacionados ao alcoolismo, entre outros.

O exame do corpo não revelou a presença de lesões aparentes. No entanto, foi observada uma pequena presença de sangue em seu rosto. Moacir Quiroga Naziazeno, de 56 anos, residia sozinho, mas algumas pessoas frequentavam sua casa, incluindo uma jovem que esteve lá na manhã do ocorrido. Ela relatou que não obteve resposta ao bater à porta e decidiu sair. Vizinhos destacaram que o falecido costumava receber ajuda de diversas pessoas.

Em maio deste ano, uma equipe do SAMU e a Brigada Militar encaminharam Moacir ao hospital depois que um vizinho o encontrou em estado quase inconsciente, com um corte na cabeça. A residência em que ele vivia estava em condições deploráveis ou seja, precárias.