PATRAM localiza desmatamento ilegal no Rincão de São Miguel

Uma guarnição do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar PATRAM recebeu informações sobre um possível desmatamento ilegal no Rincão do São Miguel, interior de Alegrete. Após averiguações no local, os policiais constataram a ocorrência de violação em uma área de aproximadamente 2 hectares, que representa uma parcela significativa dos pouco mais de 14 hectares totais da propriedade, onde há plantação de eucalipto. Contudo, o estabelecimento rural tem uma área bem mais extensa.

Observou-se que durante a retirada dos eucaliptos outras espécies da vegetação nativa, na maioria pitangueiras, algumas das quais, estavam empilhadas e devido ao estado de suas folhas secas, não puderam ser precisamente catalogadas pelos policiais, também, foram abatidas. Além do desmatamento ilegal, a equipe constatou a abertura de uma estrada que dá acesso a uma área de preservação permanente, bem como a queima de árvores.

No local, não foi identificada qualquer atividade de criação de animais ou plantação, e no momento, não havia pessoas. Desta forma, foi feito registro de crime contra a flora em decorrência das constatações feitas pela guarnição.

A ação do 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar PATRAM reforça o compromisso das autoridades locais em combater atividades ilegais que ameacem o meio ambiente e a vegetação nativa da região. A ação foi durante a semana.