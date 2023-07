Somente as doações de agasalhos para minimizar os rigores deste inverno

O inverno chegou com toda a sua intensidade, e em Alegrete, a solidariedade também se faz presente para aquecer o coração daqueles que mais precisam. A Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social (SPDS) tem desempenhado um papel fundamental na realização da Campanha do Agasalho, entregando até o momento, mais de 10 mil peças de roupas para famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa conta com o apoio da Câmara de Vereadores, comunidade, empresas e Exército Brasileiro que uniram forças em prol dessa nobre causa.

O frio intenso em alguns dias tem sido um desafio para muitas pessoas em Alegrete, mas graças à colaboração da comunidade e das forças militares, a Campanha do Agasalho tem se mantido em constante movimento, garantindo que os agasalhos cheguem às mãos daqueles que mais necessitam. Essa parceria tem sido essencial para a arrecadação das doações, evidenciando como a união entre sociedade e instituições pode gerar impacto positivo na vida das pessoas.

É importante ressaltar que a Campanha do Agasalho em Alegrete não se limita a um período específico, funcionando ao longo de todo o ano por meio do Banco de Vestuário. Os voluntários dedicam-se com carinho para organizar os kits de doações, que são entregues já higienizados e prontos para uso, demonstrando o cuidado com o bem-estar dos beneficiários.

A expansão da campanha para os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e bairros da cidade é uma estratégia acertada para garantir que as doações cheguem diretamente às mãos daqueles que mais precisam. Isso possibilita que a ajuda seja distribuída de forma mais equitativa e eficiente, alcançando um número maior de pessoas em vulnerabilidade social.

Além das roupas, a campanha também recebe doações de cobertores, uma alternativa para aqueles que não têm peças de vestuário em bom estado para doar, mas que desejam contribuir para o conforto e proteção das pessoas necessitadas contra o frio inclemente.

A população de Alegrete está convidada a participar dessa corrente do bem, separando agasalhos em bom estado que não são mais utilizados e destinando-os às caixas de coleta presentes em diversos pontos estratégicos da cidade. Os supermercados Peruzzo e Blaklisi, as lojas da Rede Vivo nas regiões da Cidade Alta e Centro, Mercado União, Mercado Tambara nas regiões da Zona Leste e Vila Inês, Casa de Carnes Santo Antônio nas regiões da Cidade Alta e Zona Leste, Casa do Frango , Martini Papelaria e Brinquedos, Centro Administrativo Municipal e UNIPAMPA são alguns dos locais onde é possível realizar a doação.