Sorteio define os grupos do 46º EFIPAN no Salão Nobre da Prefeitura de Alegrete

O Salão Nobre da Prefeitura de Alegrete foi palco, neste sábado, da cerimônia de sorteio dos grupos do 46º Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano (EFIPAN). Realizado em formato híbrido, o evento reuniu autoridades, representantes de clubes, profissionais da imprensa e convidados, marcando oficialmente mais uma etapa da preparação para uma das maiores competições de futebol infantil da América.

O 46º EFIPAN acontecerá entre os dias 21 e 30 de janeiro de 2027, em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e contará com a participação de dez equipes, entre importantes representantes do futebol brasileiro e sul-americano.

Com o sorteio, os times foram distribuídos em dois grupos, que prometem confrontos de alto nível técnico e muita rivalidade dentro de campo.

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Confira como ficaram os grupos:

Grupo A

Internacional

Palmeiras

Olímpia (Paraguai)

Peñarol (Uruguai)

Cosmopolitano (São Paulo)

Grupo B

Grêmio

Flamengo de Alegrete

São Caetano (São Paulo)

Alianza Lima (Peru)

Nacional (Uruguai)

Forma de disputa

Na primeira fase, as equipes do Grupo A enfrentarão os representantes do Grupo B, em sistema de todos contra todos. O formato proporcionará uma sequência de confrontos nacionais e internacionais, colocando frente a frente algumas das principais escolas de futebol do continente.

Rodada dos Clássicos promete agitar Alegrete

Um dos momentos mais aguardados da competição será a tradicional Rodada dos Clássicos, programada para sábado, 23 de janeiro de 2027.

A programação terá três grandes confrontos:

Clássico Paulista: Palmeiras x São Caetano.

Clássico Uruguaio: Peñarol x Nacional.

Gre-Nal: Internacional x Grêmio.

Os duelos prometem movimentar o público e transformar Alegrete em um grande palco de rivalidades históricas do futebol brasileiro e uruguaio.

Alegrete no centro do futebol das Américas

Ao longo de sua história, o EFIPAN consolidou-se como uma importante vitrine para jovens talentos do futebol, recebendo equipes tradicionais e atletas que encontram na competição uma oportunidade de mostrar seu potencial.

Além do aspecto esportivo, o torneio representa um importante momento de integração entre povos, culturas e comunidades, fortalecendo o nome de Alegrete no cenário esportivo internacional.

Com os grupos definidos, a expectativa cresce para mais uma edição de um evento que faz parte da identidade esportiva do município e que, a cada ano, atrai olhares de apaixonados pelo futebol.

46º EFIPAN – Os craques da América passam por aqui!

Assessoria de Imprensa – 46º EFIPAN

Alegrete – RS