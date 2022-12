Supercopa Raça reúne gurizada do Sub-7 ao Sub-14 em Alegrete

No último domingo (11), foi realizada a Supercopa Raça em Alegrete. O evento marcou o encontro da Escola de Futebol Raça e a Academia de Futebol Vinícius Peiche da cidade de Rosário do Sul.

No total a Supercopa teve 8 categorias reunindo 105 atletas e um público estimado em 300 pessoas que compareceram no União Society. Nem o forte calor inibiu a torcida dos pais e familiares por seus pequenos “grandes craques”.

No final os rosarienses acabaram vencendo em cinco categorias, contra três trunfos dos alegretenses. No Sub-7, o Raça foi campeão nas penalidades. Pelo Sub-8, o Vinícius Peiche devolveu a derrota ao time de Alegrete e nos pênaltis levou o título.

Na Sub-9, deu Vinícius Peiche campeão, vencendo por 4 a 3. Mesmo placar da Sub-10, com nova conquista dos rosarienses.

No Sub-11, Vinícius Peiche campeão de goleada 5 a 1. Outra goleada do representante de Rosário do Sul foi no Sub-12, placar de 5 a 0 para a Academia. Pelo Sub-13, vitória alegretense por 6 a 1, e fechando a Supercopa, o Raça foi o campeão no Sub-14, vitória de 5 a 0.

“Agradecemos imensamente o empenho do Vinícius Peiche em participar do nosso evento. Agradecemos a Célika Ferrari e ao Gabriel Rossi por receber o nosso torneio. Ao Ezequias pela excelente arbitragem. E também aos pais, que mesmo com o calor, se mantiveram firme na torcida por nossas crianças. Obrigado a todos que tiveram envolvidos com nosso evento”, destacou o professor Felipe Ribeiro, coordenador da Escola de Futebol Raça.

Fotos: Escola de Futebol Raça