Suspeito de extorquir cliente, de empresa de vigilância, é preso em Uruguaiana

Dando continuidade as investigações do crime de extorsão praticado por dono de empresa de vigilância contra seu próprio cliente, a DRACO identificou outros suspeitos de participar do crime e representou pela prisão preventiva de um deles e pela expedição de mandado de busca e apreensão na casa do outro, pedidos que foram deferidos pelo Poder Judiciário.

Nesta manhã, as ordens judiciais foram cumpridas, sendo preso preventivamente um dos suspeitos em sua casa, localizada no Bairro COHAB II. Esse homem possui 56 anos e não possuía antecedentes criminais. Após cumpridas as exigências legais, o preso será encaminhado à Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.

O mandado de busca e apreensão na casa do outro suspeito foi cumprido no bairro São João, onde foram recolhidos elementos relevantes à investigação. Esse homem possui 42 anos e trabalha na empresa da vítima da extorsão.

As investigações prosseguem para apurar se há mais pessoas envolvidas no crime e se outros clientes da empresa de segurança foram vítimas de extorsão.

Fonte:

POLÍCIA CIVIL/DPI

4ª DPRI/DRACO-URUGUAIANA