Sábado é marcado por movimento intenso no Centro de Alegrete

Neste sábado (7), as principais vias do centro de Alegrete estavam com um intenso movimento. A procura por presentes na véspera do Dia das Mães é considerado grande por lojistas. A expectativa é de que aumente pela tarde.

Na segunda data mais importante do ano para vendas, ficando apenas atrás do Natal, o comércio teve um fluxo muito mais expressivo com a presença de muitos consumidores, principalmente, na Rua dos Andradas.

O consumidor João Nascimento, 25 anos, morador do bairro Promorar, esteve em duas lojas para comprar presentes na véspera do Dia das Mães. Ele conta que era o tempo que tinha disponível, mas que jamais deixaria de presentear a mãe e a esposa.

É o carinho pelas mães que traz o esforço de cada um para fazer um agrado nesta celebração. É o caso de Roberta Saldanha, funcionária pública de 51 anos: “Hoje estou comprando o presente da minha mãe. Os preços estão um pouquinho salgados, né? Mas a gente aperta o bolso, porque mãe merece- destaca sorrindo.

E, para quem ainda não comprou o presente, o comércio estará aberto até às 17h, deste sábado, assim como, a opção do Brick na Praça Getúlio Vargas.