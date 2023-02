Grave acidente em semáforo; um dos motoristas negou-se a realizar teste do etilômetro

Um grave acidente na rua Bento Manoel, Cidade Alta, deixou dois veículos semi-destruídos em Alegrete.

De acordo com a Guarda Municipal, o motorista de 23 anos, que dirigia o Gol subia a rua Daltro Filho em direção ao Centro e falou que avançou o sinal vermelho, o que provocou o grave acidente.

Ao não respeitar a sinalização, o condutor que é militar, atingiu um Palio que seguia na rua Bento Manoel em direção ao Centro. O impacto foi violento e os veículos foram parar em cima da calçada, arrancando o poste de suporte ao semáforo.

A Guarda Municipal e a Brigada Militar compareceram no local. O motorista do Palio, que estava a caminho do trabalho, não possui Carteira Nacional de Habilitação e foi autuado. Ele realizou o teste do etilômetro e deu zero.

Já o motorista do Gol, negou-se a realizar o teste do etilômetro e também foi autuado, neste caso, pela recusa. Conforme os agentes de trânsito, também teria o registro por danos ao patrimônio público, realizado na DP. Somente o militar teve um ferimento leve e não quis atendimento médico – segundo registro.