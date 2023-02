Produtor lamenta furto de placa indicativa de localidades do interior

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Muitas pessoas elogiaram a iniciativa, à época. Passado quase quatro anos do feito, para a surpresa do produtor rural, na última semana, entre 14 e 16 de fevereiro, a placa foi furtada do local.

Afinal, quando o Município vai começar a frear o descarte irregular de lixo?

“Foi furtada nossa placa. Até isso acontece. Que tal o desatino por um troco. Certamente foi para vender o ferro, pois foi arrancada com tudo do lugar”- descreveu.

A placa era muito importante para os lavoureiros , pois sempre têm caminhões com adubo, calcário e demais insumos. Por esse motivo, era útil para orientá-los na localização da granja ou fazenda onde iria ocorrer a entregue a carga. Também para os boiadeiros que vão embarcar e desembarcar gado, ovelhas e cavalos nas fazendas”, explica o autor da placa que recebeu centenas de elogios pelas redes sociais, naquele ano de 2019.

Quando a insolência vence

Na placa, além da visível localização de cada um estabelecimento, e da Fazenda Eucalipto, de propriedade do autor da placa. Cícero Pereira fez questão de colocar junto o nome da filha Anita Colpo Pereira, para chamar atenção sobre sucessão familiar. A pequena sempre quando pode ajuda o pai na fazenda e já criou raízes no campo, afirma Pereira.